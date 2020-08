안소미, 둘째 임신 4개월째…"배가 엄청 나왔어요"

[아시아경제 김봉주 인턴기자] 개그우먼 안소미가 둘째 임신 소식을 밝혔다.

안소미는 20일 자신의 인스타그램에 "조심스럽게 얘기할래요, 용기 내볼래요. 저희 로아저씨(첫째 딸 로아 애칭)가 언니? 누나? 가 되었습니다"라며 임신 소식을 전했다.

이어 "제일 먼저 우리 이모, 삼촌들께 알려드려요"라며 "둘째라 그런지 배가 지금 엄청 나왔어요"라고 덧붙였다.

그는 "4개월째인데 선생님이 식단 조절하라고, 만삭 때 더 힘들어진대요. 첫째도 먹덧 둘째도 먹덧 하루종일 우걱우걱 찹찹찹"이라며 "로아저씨를 어떻게 키웠나 기억이 1도 안나요. 다시 처음부터 시작이네요"라고 말했다.

안소미는 "백금아(태명). 네가 세상에 나오기 전까지 엄마는 열심히 달릴게. 부탁해"라며 둘째를 향한 애정을 드러냈다.

또 해시태그를 통해 2월 출산 예정임을 밝혔다.

한편, 2009년 KBS 24기 공채 개그우먼으로 데뷔한 안소미는 트로트 가수로도 활동하고 있다. 안소미는 2018년 4월 비연예인인 김우혁 씨와 결혼해 지난해 9월 첫 딸 로아 양을 출산했다.

