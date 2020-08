김정재 "통합당 당헌당규에 성인지 감수성 명시 요청…與와도 손잡겠다"

[아시아경제 이지은 기자] 미래통합당 성폭력특별위원회가 당헌당규에 성인지 감수성을 명시하는 방안을 요청할 방침이다. 여당과도 손잡고 국회 차원 성폭력 특위를 만든다는 계획이다.

김정재 통합당 성폭력특위 위원장은 20일 국회에서 특위 첫 회의를 연 후 기자들과 만나 "저희가 오늘 성인지 감수성을 제고할 수 있는 그런 내용을 당헌당규에 명시할 것을 요청할 예정"이라며 이같이 말했다.

이날 특위는 첫 회의에서 "권력형 성범죄, n번방, 스토킹, 데이트폭력 피해자를 만나 모든 성범죄를 아우를 수 있는 법률을 제정하겠다"고 밝혔다.

이와 관련, 회의에서는 성폭력뿐만 아니라 광범위한 성범죄 근절 대책을 마련하자는 데 의견이 모아졌다. ▲권력형 성범죄 ▲디지털 성범죄 ▲스토킹, 데이트 폭력 등 3개 분과로 나눠 관련된 법률안을 마련하기로 했다.

김 위원장은 "저희가 준비한 법률안은 우리 당에서 당론으로 채택될 수 있도록 저희가 노력하겠다"며 "특히 권력형 성범죄에 대해서는 진행되고 있는 고 박원순 서울시장 관련조사가 제대로 되지 않고 있어 검찰청, 경찰, 인권위 등에 직접 방문해서 조사를 촉구할 것"이라고 강조했다.

법안 완성 시기에 대해서는 "저희가 빠르면 2개월 내로 목표를 두고 그 안에 법률안을 만들기로 했다"며 "국회에서 통과되는 게 최종 목표이니 통과되기 위해서는 저희가 여당에 국회 차원의 특위를 만들자고 한번 제안할 예정"이라고 말했다.

여성의 인권 보호가 정파적으로 이용되어선 안된다는 의견도 나왔다. 특위 위원인 이수정 경기대 범죄심리학과 교수는 통합당 소속 특위에 합류한 데 대해 일각에서 비판 여론이 일고 있는 것과 관련해 "여성의 인권 보호가 정파에 따라서 중요한 이슈가 되거나, 또는 되지 않거나 하는 것은 사실은 매우 부자연스러운 일"이라며 "제가 지금 특위에 참여함으로 해서 성인지 감수성의 가치를 통합당이 매우 중요하게 여길 것"이라고 말했다.

여권 지지자 커뮤니티에서 이 교수의 가족과 관련, '남편이 윤석열 검찰총장 라인' 등의 말이 돌고 있는 것에 대해 이 교수는 "20년 동안 이런 일을 계속 하면서 신상이 털린 것은 처음"이라며 "부조리한 일들이 온라인상 익명성 속에서 일어나고 있다는 것은 잘 알고 있었는데, 막상 피해자가 되 보니 더욱 피해자의 심정을 잘 이해하겠다"고 말했다. 해당 소문이 사실이 아니라고 덧붙이기도 했다.

