[아시아경제 김봉주 인턴기자] 배우 채정안이 근황을 전했다.

채정안은 19일 인스타그램에 "촬영 전 텐션올리기 #요즘 열일모드"라는 글과 두 장의 사진을 올렸다.

사진에는 촬영을 전 밝은 표정으로 화려한 패턴의 원피스를 입은 채정안의 모습이 담겼다.

채정안은 1977년생으로 올해 44세 나이에도 불구하고 여전히 늘씬한 몸매를 자랑하고 있어 누리꾼들의 시선을 사로잡았다.

한편 채정안은 드라마 '커피프린스 1호점', '역전의 여왕', '용팔이'등 작품에 출연했다.

김봉주 인턴기자 patriotbong@asiae.co.kr