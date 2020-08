속보[아시아경제 허미담 기자] 19일 서울 성북구는 사랑제일교회 인근에 있는 한 체육대학 입시전문학원에 수강 중인 학생 10여 명이 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 확진 판정을 받았다고 전했다.

성북구에 따르면 해당 학원 측은 최근 코로나19가 급속히 확산함에 따라 학생 등 60여명에게 코로나19 검사를 받도록 권했고, 이후 10여 명이 확진됐다.

현재 성북구에서 확진된 학생은 2명이며 나머지는 강북구 등 다른 자치구에서 검사를 받아 정확한 확인이 필요한 것으로 전해졌다.

한편 서울시교육청과 서울시는 각 자치구를 통해 이 학원 학생들의 검사 및 확진 상황을 보고받고 대응책을 마련 중인 것으로 전해졌다.

허미담 기자 damdam@asiae.co.kr