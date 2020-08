프란치스코 교황 "코로나19, 부유한 이들에 백신 우선된다면 슬픈 일"

[아시아경제 손선희 기자] 프란치스코 교황이 19일(현지시간) 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 백신의 공평하고 보편적인 혜택을 강조했다.

교황은 이날 수요 일반 알현 훈화에서 "부유한 이들에게 백신 접종의 우선권이 주어진다면 슬픈 일이 될 것"이라며 "백신이 이른바 부유한 나라들의 소유물이 돼 전 세계적으로 보편적인 혜택이 돌아가지 않는다면 이 또한 슬픈 일이 될 것"이라고 했다.

그러면서 "우리는 더 훌륭한 방식으로 위기를 벗어나야 한다"며 "일상으로의 회귀가 사회적 불공평과 자연환경의 훼손을 의미한다면 그런 방향으로 돌아갈 수는 없는 것"이라고 덧붙였다.

현재 전 세계적으로 150개 이상의 코로나19 백신이 개발되고 있으며, 이 가운데 20여개가 인체 임상시험에 들어간 상태다. 전문가들은 이르면 올해 말, 늦어도 내년 초부터는 백신 접종이 가능할 것으로 전망하고 있다.

