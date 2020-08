[아시아경제 임혜선 기자] 베페는 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 재확산 사태로 20일부터 서울 코엑스에서 열 예정이었던 임신·출산·육아 박람회 '제38회 베페 베이비페어'를 연기한다고 19일 밝혔다.

베페 관계자는 "코로나19가 서울과 수도권을 중심으로 급격하게 확산되고 있는 상황에서 참관객들과 참가기업 관계자들의 안전을 위해 불가피하게 연기를 결정하게 됐다"면서 "연기된 일정에 대해선 아직 정해진 바 없으며 빠른 시일 내에 결정해 안내할 예정"이라고 밝혔다.

베페 베이비페어는 국내외 임신, 출산, 육아, 교육 관련 450여개 브랜드가 참여하는 국내 최대 규모의 유아용품 전시회다. 상반기와 하반기 연 2회에 걸쳐 개최되며, 매회 9만 명 이상의 관람객이 방문하고 있다.

