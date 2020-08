[아시아경제 호남취재본부 이준경 기자] 전남도교육청은 19일 광주과학기술원(GIST)과 AI(인공지능) 및 과학기술 인재양성을 위한 업무협약을 체결했다고 밝혔다.

이번 협약으로 두 기관은 AI 및 과학기술 인재양성 프로그램 개발 및 운영, AI 및 과학기술 체험 및 학생 진로 설계 협력, 과학기술 온라인 교육협력 및 디지털 러닝에 대한 공동 연구 협력 등을 진행한다.

장석웅 교육감은 “4차 산업혁명 시대를 이끄는 AI 인재를 양성하는 것은 무엇보다도 중요하다”며 “세계 수준의 AI 연구개발 역량을 지닌 광주과학기술원과의 협약을 통해 낙후된 전남지역의 인공지능 인프라를 키우고, 급변하는 미래 인공지능 사회를 선도하는 전남 인재가 양성되는 초석이 될 것이다”고 말했다.

