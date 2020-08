군산 새만금에 99㎿급 태양광발전시설 조성된다

내달 23일까지 사업제안서 접수

[아시아경제 호남취재본부 홍재희 기자] 전북 군산시가 새만금 육상태양광 2구역 발전 사업자 공모에 나섰다.

19일 시는 내달 23일까지 99㎿급 태양광발전시설을 조성하기 위한 새만금 육상태양광 2구역 발전 사업제안서를 접수 받는다고 밝혔다.

본 사업은 지난해 4월 30일 새만금재생에너지사업 민관협의회의 지역 상생방안을 적극 반영해 추진된다.

또한, 시민투자(총 사업비 80% 시민참여, 수익률 7%)를 기반으로 한 시민 참여형 사업으로, 창출되는 수익은 시민과 함께 공유하는 지역발전 상생형 사업으로 추진할 방침이다.

시는 20일 사업 참여사를 대상으로 사업 내용의 정확한 이해와 원활한 제안서 작성을 도모키 위한 현장 설명회를 개최할 예정이다.

이후 사업제안서를 접수 받아 시 사업구조에 적합하고 제안내용의 구체성과 실현성, 사업성을 담보할 수 있는 사업자를 선정할 계획이다.

시는 우선협상대상자 선정 후 오는 10월 중에는 사업추진 협약을 체결하고, 신속하게 각종 인허가 절차 등을 마무리해 내년 1월 중에 태양광 발전 사업을 착공할 방침이다.

아울러 지역 주민과 지역 기업의 이익 공유를 목표로 하는 지역 주도형 사업인 만큼 지역 업체 시공 참여비율을 49% 이상으로 정하고, 공정거래법과 통상법에 저촉되지 않는 범위 내에서 지역 기자재 사용을 권장해 지역경제 활성화를 도모할 계획이다.

강임준 시장은 “시의 추진방향에 부합되는 사업자를 선정해 지역과 상생하고, 시민에게 이익이 환원될 수 있는 사업으로 추진될 수 있도록 더욱 심혈을 기울여 나갈 계획이다”고 말했다.

한편, 세부적인 공모내용은 군산시청 홈페이지, 나라장터 국가종합전자조달을 통해 확인할 수 있다.

