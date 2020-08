밀접 접촉자 교통안전계·보안계 17명 2주간 자가격리

[아시아경제 유병돈 기자] 서울 관악경찰서는 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 확진 판정을 받은 소속 경찰관 A씨의 접촉자로 분류돼 코로나19 검사를 받은 직원 79명이 전원 음성 판정을 받았다고 19일 밝혔다.

경찰 관계자는 "검사를 받은 인원 전원이 음성 판정을 받았지만, 밀접 접촉자로 분류된 교통안전계ㆍ보안계 소속 직원 17명은 2주간 자가격리에 들어간다"고 밝혔다.

이들 중 밀접 접촉자가 아닌 직원들은 업무에 복귀했다.

이달 17일 확진 판정을 받은 A씨는 역학조사에서 자신이 서울 성북구 사랑제일교회 신도이며, 14일 퇴근 후 교회 지인을 만났다고 진술한 것으로 알려졌다.

A씨의 배우자인 광진서 소속 경찰관도 같은 날 코로나19 확진 판정을 받았다.

