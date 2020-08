광주신세계, 광주시 광역치매센터와 업무협약 체결

[아시아경제 호남취재본부 신동호 기자] ㈜광주신세계(이동훈 대표이사)는 19일 치매에 대한 인식을 개선하고 지역사회에서 치매에 대한 올바른 정보를 알려 치매 친화적인 광주를 만들고자 광주광역시 광역치매센터와 업무협약을 체결했다고 19일 밝혔다.

이번 협약식에는 이동훈 광주신세계 대표와 추일한 광주광역시 광역치매센터장 등이 참석했다.

이번 업무협약 내용은 치매예방교육 및 치매파트너 양성, 지역사회 치매극복을 위한 적극적 활동 협조, 치매인식개선 및 홍보, 상호 각종 활동 및 행사 공동개최, 협조 등 상호발전을 실현하기 위해 이뤄졌다.

구체적으로는 광주신세계 임직원이 치매파트너 교육을 참여해 치매에 대한 올바른 정보를 습득해 치매 친화적인 분위기를 조성할 계획이다.

또 일상에서 만나는 치매환자에게 먼저 다가가서 배려하기, 주변에서 치매환자와 가족이 있다면 꾸준히 연락하고 안부 묻기, 교육에서 배운 정보 주변에 알리기 등을 실천한다.

이동훈 대표는 “이번 기회를 통해 고령화 사회의 필수과제인 치매를 사전에 대비해 치매로부터 안심할 수 있도록 다 함께 노력했으면 한다”고 말했다.

한편, 광주광역시 광역치매센터는 광주지역에 맞는 치매관리사업을 효율적으로 운영, 치매걱정 없는 광주를 만들기 위함으로 조성된 센터이다.

주요 사업으로는 치매파트너 되기, 치매극복 선도단체 조성 및 활성화, 한마음 치매극복 걷기행사, 치매극복 주간 및 치매극복의 날 기념행사 등 다양한 활동들을 펼치고 있다.

