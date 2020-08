KAIST, 해외유입 확진자 예측 기술개발

코로나19 해외유입 확진자 수 예측 기술의 모식도. KAIST 제공

[아시아경제(대전) 정일웅 기자] 해외에서 유입되는 확진자 규모를 예측하는 기술이 국내 연구진에 의해 개발됐다.

KAIST는 산업 및 시스템공학과 이재길 교수 연구팀이 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 해외유입 확진자 수를 예측하는 빅데이터·인공지능(AI) 기술을 개발했다고 19일 밝혔다.

해당 기술은 해외 각국의 확진자 수와 사망자 수, 해외 각국에서의 코로나19 관련 키워드 검색 빈도와 한국으로의 일일 항공편 수 그리고 해외 각국에서 한국으로의 로밍 고객 입국자 수 등을 수치화한 빅데이터에 인공지능(AI) 기술을 적용해 향후 2주간의 해외유입 확진자 수를 예측하는 것을 핵심으로 운용된다.

KAIST는 이 기술이 방역시설 및 격리시설 확충, 고위험 국가의 입국자 관리정책 수립 등에 응용될 수 있을 것으로 내다본다.

해외유입 확진자 예측 기술은 오는 24일 최고권위 국제 학술대회 `ACM KDD 2020'의 `AI for COVID-19' 세션에서 논문명 ‘Hi-COVIDNet: Deep Learning Approach to Predict Inbound COVID-19 Patients and Case Study in South Korea’로 발표될 예정이기도 하다.

KAIST 산업 및 시스템공학과 이재길 교수(앞줄 왼쪽 세 번째)와 연구팀 구성원들이 기념촬영을 하고 있다. KAIST 제공

논문 제1저자는 KAIST 지식서비스공학대학원에 재학 중인 김민석 씨(박사과정), 제2~7 저자로는 강준혁·김도영·송환준·민향숙·남영은·박동민 학생이 등재된다.

제1저자 김민석 씨는 “이번 연구는 최신 인공지능 기술이 코로나19 방역에 적용할 수 있음을 보여주는 사례?라며 "K-방역의 위상을 높이는데 기여할 것으로 기대한다?고 말했다.

한편 해외유입 확진자 예측 기술 연구는 KAIST 글로벌전략연구소의 코로나19 인공지능 태스크포스팀과 KT, 과학기술정보통신부의 `코로나19 확산예측 연구 얼라이언스'를 통해 로밍 데이터 세트를 지원받아 이뤄졌다.

정일웅 기자 jiw3061@asiae.co.kr





