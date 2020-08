구광모·조원태 회장, UN 지속가능 글로벌 리더 100인 선정

정책 리더 부문에는 정은경 질병관리본부장 선정

[아시아경제 김혜원 기자] 구광모 LG그룹 회장과 조원태 한진그룹 회장이 2020년 전 세계 지속가능한 글로벌 리더 100인에 선정됐다.

19일 유엔(UN) 경제사회이사회의 유엔 SDGs(Sustainable Development Goals·지속가능개발목표) 협회에 따르면 협회가 이날 발표한 '2020 글로벌 지속가능 리더·기업·브랜드 100' 명단에 구 회장과 조 회장이 '글로벌 비즈니스 리더' 중 한 명으로 선정됐다.

같은 부문에는 빌 게이츠 마이크로소프트 창업자와 팀 쿡 애플 최고경영자(CEO), 일론 머스크 테슬라 CEO, 순다르 피차이 구글 CEO, 마윈 알리바바그룹 창업자 등 29명의 글로벌 기업 리더가 이름을 올렸다. 국내에서는 구 회장과 조 회장 외에도 강태선 블랙야크 회장이 함께 선정됐다.

글로벌 지속가능 리더 100은 전 세계 주요 리더 3000명을 대상으로 혁신성과 경제성·확산성 등 10개 기준, 43개 지표 점수를 합산해 선정한다.

협회는 올해 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19)이라는 전대미문의 지구촌 위기 상황에서 향후 인류와 지구환경이 나아갈 방향을 정확히 제시하고, 미래를 선도해나갈 리더를 뽑았다고 밝혔다.

이밖에 국내에서는 정책 리더 부문에 정은경 질병관리본부장이 선정됐고, 미래 리더 부문에서는 BTS(방탄소년단)가 2년 연속으로 이름을 올렸다.

혁신기업 리더 부문에서는 이영덕 한솥 회장과 김동우 부강테크 사장이 선정됐다.

이번에 선정된 지속가능한 리더 100인의 결과는 올해 말 발표될 UN지속가능개발목표경영지수(SDGBI)에도 반영될 예정이다.

