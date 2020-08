MS "익스플로러 계속 쓸 수 있다…일부 서비스만 중단"

[아시아경제 부애리 기자] 마이크로소프트(MS)의 웹 브라우저 인터넷 익스플로러가 내년 지원이 중단된다는 일부 보도와 달리 계속 서비스를 지원하는 것으로 확인됐다.

19일 한국MS 관계자는 "인터넷 익스플로러11(IE 11) 지원이 종료되는 것이 아니라, '마이크로소프트 365' 앱과 서비스가 IE 11을 지원하지 않는 것"이라고 설명했다.

앞서 MS는 개발자 커뮤니티를 통해 이 같은 사실을 공지했다. 내년 8월17일부터 구독형 오피스 '마이크로소프트365'를 IE 11에서 쓸 수 없다. 올해 11월 30일부터는 협업 도구인 '팀즈' 앱 지원이 중단된다.

이는 MS의 일부 서비스형 소프트웨어(SaaS)를 IE 11에서 쓸 수 없다는 이야기다. IE가 아예 사라진다는 의미는 아니다.

실제로 MS의 수명 주기(Life Cycle) 문서에는 IE 11이 윈도 10의 수명 주기 정책을 따르는 것으로 명시돼 있다. 윈도 10이 계속 지원되는 한 IE 11을 계속 쓸 수 있는 셈이다.

