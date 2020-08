세원셀론텍, 연골조직 수복용 조성물 관련 호주 특허 취득

[아시아경제 금보령 기자] 세원셀론텍 세원셀론텍 091090 | 코스피 증권정보 현재가 2,680 전일대비 55 등락률 +2.10% 거래량 159,057 전일가 2,625 2020.08.19 10:04 장중(20분지연) 관련기사 [CB 발행 그후]④세원셀론텍, 장기 성장성 'OK' 단기 오버행 부담 '넘어야할 산'[공시+]세원셀론텍, 고농도 의료용 '바이오콜라겐' 유럽 특허 등록세원셀론텍, 고농도 콜라겐 제조방법 관련 특허권 close 은 '연골조직 수복용 조성물과 제조방법 및 이의 사용방법' 관련 호주 특허권을 취득했다고 19일 공시했다.

세원셀론텍 측은 "인체친화적 재료인 바이오콜라겐을 비수술적 치료법으로 적용함으로써 환자의 신속한 일상복귀를 돕고 관절기능 회복을 통한 삶의 질을 개선함과 동시에 의료진의 편의성을 도모할 계획"이라고 설명했다.

