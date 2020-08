속보[아시아경제 원다라 기자] 더불어민주당 당 대표 후보인 이낙연 의원이 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 검사결과 음성 판정을 받았다.

이 의원실 관계자는 19일 "이 의원의 검사결과가 음성으로 나왔다"고 밝혔다.

앞서 이 의원은 지난 17일 아침 CBS라디오 인터뷰에 출연했다. 이후 이 의원은 18일 밤 9시께 먼저 출연했던 CBS 기자가 코로나19 양성 판정을 받았다는 소식을 전달받고 의료기관을 방문해 코로나19 검사를 받았다.

이 의원은 해당 확진자와 악수 등 신체접촉을 하지 않았지만 확진자가 사용했던 의자와 마이크를 사용했다. 이에 이 의원은 검사 결과가 나올 때까지 모든 일정을 중단했다.

