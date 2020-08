파주병원 코로나19 치료받던 '사랑제일교회' 50대 신도 병원서 도주(상보)

평택시 확진자…경찰 소재 추적 중

이달 9일 사랑제일교회 예배 뒤 감염

[아시아경제 이관주 기자] 서울 성북구 사랑제일교회 예배에 참석한 뒤 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 확진 판정을 받고 경기 파주병원에 격리 치료 중이던 50대 확진자가 18일 병원에서 도주한 것으로 확인됐다.

경찰 등에 따르면 이 병원 직원은 이날 오전 8시께 평택시 확진자 50대 A씨(평택시 177번)가 격리 치료 중이던 병실에 들어갔다가 A씨가 없는 것을 확인했다. 병원 측은 폐쇄회로(CC)TV를 통해 A씨가 이날 0시18분께 병원 정문을 나선 것을 확인하고 경찰에 신고했다.

경찰은 A씨의 위치 추적에 나서는 한편 A씨의 주거지인 평택시에 이 사실을 알리고 협조를 요청했다. 경찰 관계자는 "평택시 확진자가 병상을 파주병원으로 배정받은 것"이라며 "파주에는 연고가 없는 인물"이라고 설명했다.

A씨는 이달 9일 사랑제일교회에서 예배를 본 뒤 코로나19에 감염된 것으로 알려졌다.

