크리스탈지노믹스, 캄렐리주맙 글로벌 병용요법 국내 임상 3상 승인

[아시아경제 유현석 기자] 크리스탈 크리스탈 083790 | 코스닥 증권정보 현재가 14,600 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 15,100 2020.08.18 08:38 장시작전(20분지연) close 지노믹스는 간암 1차 치료제로 글로벌 임상 3상 중인 캄렐리주맙과 리보세라닙 병용요법의 식약처 임상 3상 승인으로 인해 캄렐리주맙의 권리를 갖는다고 18일 밝혔다.

지난 4월 크리스탈지노믹스가 중국 항서제약으로부터 도입한 캄렐리주맙은 PD-1을 억제하는 면역항암제로 글로벌 항암제 시장에서 다양한 암종의 블록버스터 표준치료제로 자리잡아 옵디보, 키트루다를 대체할 것으로 기대되는 신약이다.

중국 국가약품감독관리국(NMPA)으로부터 전형적 호지킨림프종 3차 치료제로 허가받은 데 이어 지난 3월에는 간암(HCC) 2차 치료제로 승인됐다. 6월에는 비소세포폐암 1차 치료제 및 식도암 2차 치료제로 추가 승인됐다.

글로벌 임상 3상은 총 510명 피험자를 대상으로 이미 중국, 미국, 유럽 등에서 진행중에 있고, 한국이 지난 13일 추가됐다.

이번 임상은 1차 평가지표로 캄렐리주맙과 리보세라닙 병용의 전체 생존 기간(OS), 무진행 생존 기간(PFS)을 평가해 소라페닙과 대조하는 방식이다. 현재 글로벌 환자 모집률은 50%가 넘었다. 국내에서는 삼성서울병원, 서울대학교병원 등 10곳에서 진행된다.

크리스탈지노믹스 관계자는 “현재 면역항암제는 환자별로 연간 1억원의 치료비가 치출되는 만큼 캄렐리주맙을 기존 면역항암제 대비 저렴한 가격으로 공급할 수 있도록 해 국가 보험재정 및 환자의 부담을 줄일 계획이다”라고 말했다.

한편 국내 면역항암제 시장은 키트루다, 옵디보, 티쎈트릭, 여보이로 구성됐다. 시장규모는 2019년 1930억원에서 2025년에는 4300억원으로 성장할 것으로 예측된다.

