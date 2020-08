국제금값 4개월만에 최대폭 상승…온스당 2000달러선 육박

[아시아경제 권재희 기자] 국제 금값이 4개월만에 최대폭으로 상승한 1998.70달러를 기록했다. 경제지표 부진, 달러 약세에다 워런 버핏의 금광업체 투자소식이 금값 상승을 이끈 것으로 풀이된다.

17일(현지시간) 뉴욕상품거래소에서 12월 인도분 은 온스당 2.5%(48.90달러) 상승한 1998.70달러에 거래를 마쳤다. 금융정보업체 팩트세트에 따르면 이는 지난 4월22일 이후 가장 큰 오름폭이다.

지난주 주간 가격으로는 10주만에 처음으로 하락을 기록한 금값이 다시 온스당 2000달러대에 육박한 것은 미국 국채 수익률과 달러화 약세 탓으로 풀이된다.

최근 미 국채 수익률 상승과 달러 가치 회복에 따라 금에 쏠렸던 투자 수요가 다른 안전자산으로 분산됐던 것이 금값을 끌어내린 주된 이유였다.

그러나 이날 10년 만기 미 국채 수익률은 0.676%로 전 거래일의 0.708%에서 눈에 띄게 떨어졌다. 주요국 통화 대비 달러화 가치를 보여주는 달러 인덱스도 0.1% 하락했다.

특히 투자의 귀재 워런 버핏이 이끄는 버크셔해서웨이가 지난 2분기에 세계 2위 금광업체 배릭골드의 주식을 대량으로 사들였다는 사실이 공개된 것도 '골드러시'에 다시 불을 붙였다.

