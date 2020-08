전북, 코로나19 또 다시 발생…도내 47·48번째

서울서 전북 44번째 접촉, 전주거주 60대 남성 2명

[아시아경제 호남취재본부 홍재희 기자] 서울에서 전북 44번째 확진자와 만남을 가졌던 전북 전주에 사는 60대 남성 2명이 코로나19 확진 판정을 받았다.

17일 전북도 보건당국에 따르면 도내 44번째와 접촉했던 A씨와 B씨가 양성 판정을 받아 도내 47번째와 48번째 코로나 확진자로 각각 분류됐다.

이들은 지난 13일 업무상 서울을 방문했고 법무법인 웅빈과 리베라호텔에서 전북 44번째(16일 확진) 확진자와 만남이 있었다.

A씨는 콧물과 열감 등 증상이 나타나 17일 전주시보건소에 들려 검체를 채취했고, 오후 7시 30분께 양성 판정을 받았다.

또 B씨는 발열과 기침 증상으로 오후 8시께 전북대병원으로 이송됐다.

도 보건당국은 A씨와 B씨의 가족들 검체 검사를 실시 후 자가격리 조치하고 방문지 CCTV 확인과 핸드폰 GPS 등을 확인해 추가 동선을 파악하고 있다.

