'건강 이상설' 아베 총리, 7시간가량 검진 마치고 귀가 (종합)

[아시아경제 이춘희 기자] 아베 신조 일본 총리가 정밀 건강검진 받은지 2개월 만에 추가 검사를 받았다.

교도통신은 17일 아베 총리가 오전 10시30분께 도쿄 게이오대 병원에 들어가서 오후 6시께 검사를 마치고 병원을 나섰다고 보도했다. 아베 총리가 병원에 머문 시간은 총 7시간30분이다.

이에 대해 총리관저 관게자는 건강관리를 확실히 하고자 여름 휴가를 이용해 당일 검진을 받은 것이라며 통상적 검진임을 강조했다. 하지만 정밀 검진을 받은 지 두 달가량 밖에 지나지 않은 상태에서 7시간 이상 검사를 또 다시 받은 만큼 아베 총리의 건강 이상설은 더 커질 가능성이 크다. 게이오대 병원에서 6개월에 한 차례 정도 정밀 검진을 받아온 아베 총리는 지난 6월13일 검진을 받은 바 있다. 교도통신에 따르면 게이오대 병원 관계자는 이날 검진이 "지난 6월 검진에 따른 추가검사"라고 말했다.

아베 총리는 이날 오후 6시20분께 귀가하면서 기자들의 질문에 "수고했다"고만 하고 도쿄 시내 사택으로 들어갔다. 아베 총리는 18일에도 별도 공무는 없는 것으로 전해졌다.

일본 정부의 한 관계자는 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 대응 장기화로 "총리가 재충전을 못해 지쳐 있다"고 말했다고 교도통신은 전했다.

아베 총리는 최근 건강 이상설에 휩싸인 상태다. 현지언론에 따르면 지난달 6일 아베 총리는 관저 내 집무실에서 피를 토한 것으로 전해졌다. 이에 대해 스가 요시히데 관방장관은 지난 4일 기자회견을 통해 "내가 매일 만나고 있는데 담담히 직무에 전념하고 있다"며 "전혀 문제가 없다"고 건강 이상설을 일축했다.

하지만 코로나19 사태 장기화 등에 따른 피로 누적으로 아베 총리의 몸짓이 느려지는 등 많이 지쳐있다는 일본 언론의 보도가 이어지고 있는 상황이다.

아베 총리는 제1차 집권 시기인 2007년 9월 지병인 궤양성 대장염 악화로 인해 총리가 된지 약 1년 만에 퇴진한 바 있다. 하지만 아베 총리는 2012년 제2차 집권 이후에는 신약 덕분에 건강 문제가 좋아진 상태라고 말해왔다.

이춘희 기자 spring@asiae.co.kr