정은경 "'사랑제일교회 교인 무조건 확진'은 거짓뉴스"

[아시아경제 이춘희 기자] 정은경 중앙방역대책본부장이 '사랑제일교회 교인들을 무조건 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 환자로 확진한다'는 루머에 대해 거짓뉴스라며 결코 사실이 아니라고 반박했다.

정 본부장은 17일 코로나19 대응 관련 브리핑을 통해 "'보건당국에서 검사하면 모두 다 양성이 나온다'라고 하는 거짓뉴스가 많이 전파되고 있다"며 "결코 사실이 아니고, 방역당국의 검사 결과는 조작이 불가능하고 그럴 이유도 없다"고 일축했다.

그는 "진단과 치료가 늦어지면 교인의 생명이 위험해지고, 가장 가깝게 있는 사랑하는 가족들까지 위험에 빠뜨릴 수 있다"며 "방역당국을 믿고 신속하게 검사를 받고, 자가격리를 철저히 지켜달라"고 당부했다.

최근 서울 성북구 사랑제일교회 관련 확진자가 폭증하며 방역당국은 증상 유무에 관계없이 교인 모두에게 신속히 검사를 받을 것을 요청하고 있다. 하지만 교인 중 일부가 검사 요청에 불응하는 가운데 '사랑제일교회 교인이면 무조건 양성으로 확진한다'는 소문이 급속도로 퍼지고 있는 상황이다.

이날 정오 현재 사랑제일교회 관련 확진자는 315명으로 늘어난 상태다. 교회가 명단을 제출한 교인·방문자 4000여명 가운데 검사를 받은 사람은 전날 자정 기준 2000명가량이다.

방역당국은 사랑제일교회 교인 확진자 중 지난 15일 서울 광화문 집회 참석자가 있는지를 확인 중이다. 집회에서는 마스크 착용이나 거리두기가 제대로 지켜지지 않을 우려가 큰 만큼 감염자로 인해 코로나19의 광범위한 전파 가능성이 있다는 판단에 따른 조치다.

정 본부장은 "확진자 조사와 위치정보시스템(GPS)를 통해 교인의 집회 참석 여부를 확인하고 있지만 참석 명단 전체를 파악하기는 쉽지 않을 것"이란 설명이다. 그는 "집회에서 코로나19 노출 위험성이 컸다고 판단되면 (집회 참석자) 전수에 대해 진단검사를 권고하는 등 검사 범위를 확대하겠다"고 밝혔다.

이춘희 기자 spring@asiae.co.kr