[아시아경제 박병희 기자] 제21회 이효석문학상 대상에 최윤 소설 '소유의문법'이 선정됐다.

대상 상금은 3000만원이고 시상식은 다음 달 12일 강원도 평창군 봉평면 이효석문학관에서 열린다. '소유의 문법'은 시대적 문제와 침묵하는 인간 존재를 통해 우리가 속한 세계를 바라보는 소설이다.

최윤은 1953년 서울에서 태어나 1978년 '문학사상'에서 평론으로, 1988년 '문학과사회'에서 소설로 등단했다. 대산문학상, 이상문학상, 동인문학상 등을 받았다.

본선 최종 후보에 오른 김금희, 박민정, 박상영, 신주희, 최진영에게는 우수상과 상금 200만원을 준다.

이효석문학상은 가산 이효석(1907~1942)의 문학적 업적을 기리고자 2000년 평창군 효석문화제에서 제정했다.

