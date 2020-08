트럼프 전부인도 빠진 美 코로나 백신 음모론..."백신 안에 전자칩 투입"

빌게이츠 재단이 백신 안에 전자칩 투입, 감시사회 만든다 호도

백신 개발되도 접종률 제한 예상...미국인 40% 가까이는 불신

[아시아경제 이현우 기자] 미국에서 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 백신과 관련한 음모론이 심화되면서 일부 유명인사들까지 음모론에 불을 지피고 있는 것으로 알려졌다. 전자칩이 들어있어 전세계가 감시사회가 될 것이란 이론부터 오히려 자폐증을 유발하거나 면역체계가 망가질 수 있다는 등 각종 음모론이 쏟아지면서 실제 백신이 개발되도 접종률이 예상보다 낮을 수 있다는 우려도 나오고 있다.

16일(현지시간) 포브스 등 외신들에 따르면 도널드 트럼프 미국 대통령의 두번째 부인이자 딸 티파니의 생모인 말라 메이플스는 자신의 소셜네트워크서비스(SNS)를 통해 코로나19 백신 음모론을 퍼뜨리고 있는 것으로 알려졌다. 해당 음모론은 존 F 케네디 대통령의 조카인 로버트 F 케네디 주니어가 게제한 글로, 빌 게이츠 등 현재 백신개발에 막대한 자금을 대고 있는 인사들이 코로나19 사태를 이용해 백신에 초소형 마이크로칩을 넣어 인체에 주입하려고 한다는 음모론이 주 내용이다. 이를 통해 감시사회를 만드려고 일부 사람들이 음모를 꾸미고 있다는 것이다.

해당 내용은 앞서 도널드 트럼프 대통령의 측근이자 미 정치권에서 공작의 달인이라 불리는 로저 스톤이 퍼뜨리기 시작한 음모론으로 알려져있다. CNN에 따르면 이외에도 코로나19를 맞으면 자폐증이 생긴다거나 백신에 원숭이 머리를 넣었다거나 면역체계가 반대로 망가진다는 등 각종 거짓 정보들로 구성된 음모론이 미 전역으로 퍼지고 있다. 이는 미국 내 백신을 반대하는 반백신주의자들이 유포하고 있다고 CNN은 보도했다.

미국 내 백신에 대한 부정적 인식과 불신은 이번이 처음이 아니다. 지난해 유럽과 미국을 중심으로 홍역이 창궐할 당시에도 백신 불신론이 퍼지면서 뉴욕 등에서 3000명 이상의 감염자가 발생해 비상사태가 선포되기도 했다. 당시 홍역문제는 유태인 거주촌을 중심으로 백신에 돼지에서 추출한 단백질이 들어간다는 루머가 퍼지면서 이에 대한 기피와 함께 백신을 맞으면 아이들의 지능이 저하된다는 루머가 겹쳐지며 발생했다. 심지어 트럼프 대통령도 대통령도 지난 2016년 대선 후보 시절 "백신이 자폐를 유발한다"는 내용을 SNS를 통해 퍼뜨린 바 있다.

이에따라 미국에서는 백신이 개발되도 접종률이 낮을 수 있다는 우려가 제기되고 있다. 앞서 CNN과 유거브가 지난 5월 실시한 여론조사에 따르면, 미국인의 33%는 코로나19 백신이 저렴한 가격에 대량으로 보급돼도 접종하지 않겠다고 답했다. 백신을 맞겠다는 응답자는 66%에 그쳤다. 특히 응답자의 28%는 마이크로소프트(MS) 창업자 빌 게이츠가 코로나19 백신을 이용해 마이크로칩을 세계인의 몸에 심으려 한다는 음모론을 믿는 것으로 나타났다.

백신이 효과를 보려면 집단면역이 생길 수 있도록 최소 인구의 70% 이상이 맞아야하기 때문에 미 보건당국은 음모론 근절 방안을 고심하고 있는 것으로 알려졌다. 최근 프랜시스 콜린스 미 국립보건원(NIH) 원장은 기자회견에서 "우리는 코로나19 백신에 대한 올바른 정보를 사람들에게 알리는 데 성공하지 못했다"며 "백신에 대한 대중의 저항을 과소평가했던 것 같다. 나는 음모론이 그처럼 광범위하게 퍼질 것으로 예상하지 못했다"고 밝히기도 했다.

이현우 기자 knos84@asiae.co.kr