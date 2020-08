속보[아시아경제 김수완 기자] 17일 수원시는 팔달구 화서2동에 거주중인 40대 A씨가 코로나19 양성판정을 받아 경기도의료원 수원병원에 격리 입원했다고 밝혔다.

A씨는 여의도순복음교회 신도로 교회 성가대에서 찬양한 것으로 시 방역당국은 파악하고 있다.

김수완 기자 suwan@asiae.co.kr