정진석 “특정 종교인 공격 '코로나 확산 저지'에 도움 안 돼”

"검사 받아야 할 사람들 윽박지르면…몸 움츠리게 돼"

[아시아경제 임춘한 기자] 정진석 미래통합당 의원은 17일 “수도권의 코로나19 확산이 걱정이다. 그 와중에 특정 교회, 특정 종교인을 공격하는 목소리가 커지고 있다”며 “신천지 교회, 이태원 클럽이 중심이 된 코로나 확산의 경우에서 보았듯이 특정 세력 집단에 대한 공격은 ‘코로나 확산 저지’에 도움이 되지 않았다. 보건당국의 낮은 목소리가 오히려 도움이 됐다”고 밝혔다.

정 의원은 이날 페이스북에서 “대통령과 국무총리, 여당 차세대 주자가 화내고 윽박지르면 검사받아야 할 사람들은 몸을 움츠리게 된다”며 “선선히 검사받을 용기가 나겠느냐”며 이같이 말했다.

정 의원은 “정부의 조바심과 걱정은 이해한다. 그렇더라도 이런 성난 목소리가 코로나 확산 저지에 정말 도움이 될지 의문”이라며 “지금까지 그랬듯이, 방역 당국의 전문적인 대응과 처방에 맡겨두는 것이 더 나은 방법이지 않을까”라고 강조했다.

정 의원은 “뉴욕 케네디 공항에 도착한 미국인, 외국인 모두 ‘2주 자가격리’를 해야 한다. 미국과 한국의 차이는 딱 한 가지”라며 “미국 질병통제본부는 강제가 아닌 권고를 하고 우리는 강제한다는 점”이라고 말했다.

정 의원은 “미국은 연방정부 지방정부 행정권력이 개인의 사생활을 깊숙이 들여다보는 것을 상상하기 어려운 나라다. 우리는 핸드폰 위치추적 기능을 이용해 ‘2주 자가격리’를 강제하고 있다”며 “미국 정보기관은 1990년대부터 전 세계의 이메일과 전화 통화 내역을 샅샅이 들여다보았다. 자가격리 대상자의 위치를 추적할 능력은 아마 우리 이상일 것"이라고 밝혔다.

정 의원은 "그렇지만 미국에서는 아직까지 ‘통신장치를 이용해 코로나 자가 격리자를 관리하자’는 주장이 나오지 않고 있다”며 "‘K 방역 성공’은 무엇보다 우리 국민 대다수가 묵묵히 방역 당국의 통제를 수용했기 때문에 가능했다"고 말했다.

임춘한 기자 choon@asiae.co.kr