은평아동 '너의 재능을 뽐내봐!' 작품 공모

8월18~ 9월18일 개최...아동친화, 가족친화, 환경친화 주제로 진행

[아시아경제 박종일 기자] 은평구(구청장 김미경)는 초등학생을 대상으로 '2020. 은평아동 ‘너의 재능을 뽐내봐!’ 온라인 아동작품 공모전을 8월18~ 9월18일 개최한다.

코로나19상황으로 집에서 긴 여가시간을 보내고 있을 어린이들이 가족의 소중함을 확인하며 함께 즐거운 경험을 가질수 있도록 마련한 '2020. 은평아동 ‘너의 재능을 뽐내봐!’ 작품 공모전은 #아동친화 #가족친화 #환경친화를 주제로 아동권리 짧은시와 재활용작품 2개 부문으로 진행된다.

아동권리 짧은시는 아동이 아동권리를 표현하고 향상시킬 수 있는 내용을 담은 100자 이내 짧은시를, 재활용 작품은 아동이 재활용품을 활용, 만든 장난감, 생활용품, 조형물 등 1㎡이하 입체작품을 공모하는 것으로 은평구 초등학생이면 누구나 2개 부문 모두 응모가 가능, 개인 또는 팀(5인 이내) 참여도 가능하다.

자세한 응모방법은 은평구 홈페이지 팝업존의 자세히 보기를 클릭하면 신청접수광장(너의 재능을 뽐내봐)으로 연계돼 확인할 수 있다.

상세 안내와 유의사항을 참조, 첨부된 제출서식을 작성, 작품사진과 함께 이메일(ep2020children@ep.go.kr)로 제출하면 된다.

아동권리는 'UN아동권리협약'에서 정한 아동의 4개 기본권리로 생존권, 보호권, 발달권, 참여권이 있고 각 권리가 갖는 의미와 내용은 홈페이지 공모전 상세안내와 함께 관련동영상 바로가기를 통해 자세히 알 수 있다.

은평구 관계자는 “코로나19로 대부분의 시간을 가정에서 보내고 있는 어린이들이 가족과 함께 재능을 뽐낼 기회를 주기 위해 온라인 작품공모전을 마련, 어린이가 스스로 권리를 표현, 미래환경의 중요성을 생각할 기회를 주게 돼 코로나를 이겨내는 또 다른 방법을 찾은 것 같다”고 밝혔다.

박종일 기자 dream@asiae.co.kr