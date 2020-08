코로나19 ‘0’였던 ‘청정 기장군’도 뚫렸다

부산 기장군, 첫 확진자 발생 … 모든 집합행사·대관업무 중단

[아시아경제 영남취재본부 김용우 기자] 부산 기장군에 코로나19 첫 확진자가 발생했다. 정관읍에 거주하는 부산기계공고 학생으로 부산기계공고 공감기술 캠프에서 감염된 것으로 추정된다.

17일 기장군에 따르면 지난 12일부터 해운대보건소에서 1차 검사를 받아 음성 판정을 받고 자가격리 중 14일 새벽 발열과 두통 등 증상이 일어나 지난 15일 2차 검사 후 17일 새벽 최종 양성 확진 판정을 받았다.

확진자는 이날 오전 9시 기장군보건소 구급차로 부산의료원으로 이송됐다. 12일부터 자가격리 중 확진 판정을 받아 특별한 이동 동선은 없다. 밀접접촉자인 가족 2명은 17일 오전 9시 검사를 받고 결과를 기다리는 중이다.

기장군에 첫 확진자가 발생함에 따라 오규석 기장군수는 17일 오전 5시 50분 확진자 발생지에서 방역 현장 지휘를 했고 기장군 감염병방역단에서는 확진자 거주지와 인근 지역에 대해 집중 방역을 실시했다.

오 군수는 “코로나19 감염 방지를 위해 전 부서에서 밤낮을 가리지 않고 협심해 지금까지 지역사회 내 감염자 발생이 한 명도 없는 성과를 거뒀지만, 이제는 전쟁이 터졌다”고 말했다.

기장군은 사회적 거리두기 3단계에 준하는 매뉴얼을 철저히 준수해 지역사회 내 코로나19 전파를 차단하는 데 총력을 기울이기로 했다.

기장군은 전국적으로 코로나19 재창궐이 우려됨에 따라 18일부터 사회적 거리두기 3단계에 준한 매뉴얼을 적용해 선제 대응에 돌입했다. 실외체육시설, 공공도서관, 교육, 행사, 대관업무 등 기장군에서 운영하는 모든 집합행사 진행을 잠정 중단키로 했다.

