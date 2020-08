GS샵, ‘퀸즈베라 치약’ 10만개 판매 돌파 기념 생방송 진행

GS샵 X LG생건 공동개발 단독상품, 방송 4회만에 12만개 판매

17일 오전 11시35분 특별 생방송, 55명 트래블백 증정



[아시아경제 차민영 기자]GS샵은 시그니처 브랜드 ‘퀸즈베라 치약’의 10만개 판매 돌파를 기념해 17일 오전 11시35분부터 55분 동안 특별 생방송을 진행한다.

‘퀸즈베라 치약’은 GS샵과 LG생활건강이 공동 기획해 단독으로 선보인 제품이다. 지난 65년 경력의 구강 연구 노하우를 모두 담았다. 올 4월 22일 첫 론칭 후 단 4회 방송 만에 12만개(낱개 기준) 이상 판매됐다.

‘퀸즈베라 치약’은 호주 퀸즈랜드에서 27년간 알로에를 키워온 포거티 벨뷰 농장의 유기농 ‘알로에 추출물’을 사용했다. 아프리카 인도양 섬나라 마다가스카르에서 공수한 식물 ‘센텔라 추출물’을 담았다.

또한 99.9% 식물유래성분의 발효 에센스 알갱이를 사용해 샤베트 제형을 완성했다. 습관처럼 칫솔이나 치약에 물을 묻히지 않아도 녹는 제형이 인상적이며, 양치하는 순간 리프레싱 민트향의 상쾌함이 느껴진다. 구취(입냄새) 원인인 황화수소와 메틸메르캅탄을 잡아주어 구취(입냄새) 즉시 개선 및 12시간 억제 효과가 있다.

이번 특별 생방송에서는 ‘퀸즈베라 치약 패밀리팩’을 준비했다. 100g짜리 10개와 50g짜리 4개, 칫솔 2개, 휴대용 파우치 2개를 함께 구성해 총 7만9800원에 판매한다. 치약 구성 중 50g짜리 한 개를 14일 동안 무료 체험할 수 있다.

생방송 중 실시간 추첨을 통해, 구매 고객 중 총 55명에게는 ‘퀸즈베라 치약 트래블팩’을 증정한다.

차민영 기자 blooming@asiae.co.kr