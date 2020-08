[오늘날씨] 전국 맑음…낮 최고기온 37도 무더위

[아시아경제 박희은 인턴기자] 임시공휴일이자 월요일인 17일은 전국이 대체로 맑은 가운데, 무더위가 지속될 전망이다.

기상청은 전국 대부분 지역에 폭염특보가 발표된 가운데 한낮 기온이 33도 이상 오르고 열대야가 나타나는 곳이 많겠다고 16일 예보했다.

다만 전날인 16일 오후 3시부터 이날 오전 3시 사이에 경기 북부와 강원영서 북부는 새벽에 소나기가 내리는 곳도 있을 것으로 전망됐다. 예상 강수량은 5~20㎜다.

아침 최저기온은 22~26도, 낮 최고기온은 30~37도로 예보됐다.

지역별 아침 최저기온은 △서울 25도 △인천 25도 △춘천 24도 △강릉 26도 △대전 25도 △대구 25도 △부산 25도 △전주 25도 △광주 25도 △제주 27도로 예상됐다.

낮 최고기온은 △서울 33도 △인천 32도 △춘천 32도 △강릉 35도 △대전 34도 △대구 37도 △부산 31도 △전주 35도 △광주 34도 △제주 36도로 예보됐다.

미세먼지 농도는 전 권역이 '좋음'~'보통'으로 관측됐다.

박희은 인턴기자 aaa341717@asiae.co.kr