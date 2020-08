[아시아경제 박선미 기자]16일 코로나19 확산에 따른 사회적 거리두기 2단계 격상으로 서울과 경기지역 프로스포츠 행사가 무관중으로 진행된다.

문화체육관광부에 따르면 이날부터 서울과 경기 지역 총 11개 야구(잠실, 수원, 고척)ㆍ축구(서울잠실ㆍ상암, 수원 종합ㆍ월드컵, 안산, 안양, 성남, 부천) 경기장에서 열리는 프로스포츠 행사는 무관중으로 치러진다.

이미 입장권을 예매했다면 수수료 없이 취소가 가능하다.

박물관ㆍ미술관ㆍ도서관도 시간당 수용 가능 인원의 최대 30%로, 공연시설은 최대 수용 인원의 50%로 입장 인원이 각각 제한된다. 시설 입장 시 전자출입명부 작성, 마스크 착용 등의 핵심 방역수칙을 지켜야 한다.

