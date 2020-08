"핀테크 비즈니스 아이디어 찾습니다"…금융위, 핀테크 공모전

수상자에 창업·투자지원 등 특전

[아시아경제 김효진 기자] 금융위원회는 금융기술(핀테크) 비스니스 모델과 관련한 창의적이고 혁신적인 아이디어를 발굴할 목적의 제3회 '핀테크 아이디어 공모전'을 연다고 17일 밝혔다.

공모전은 금융위가 주최하고 한국핀테크지원센터가 주관한다.

이번 공모전은 비즈니스 부문과 아이디어 부문으로 나눠 진행된다.

비즈니스 부문은 금융기관, 핀테크 기업, 연구기관 등 핀테크 관련 사업 종사자로서 사업화 아이디어를 보유한 개인 또는 팀(3인 이내)이 대상이다.

아이디어 부문은 학생, 예비창업자 등 공고 마감일 현재까지 창업 이력이 없는 개인 또는 팀(3인 이내)이 대상이다.

금융위는 부문별로 8개 안팎의 수상작을 선정하고 총 1억원 규모의 상금 및 취ㆍ창업, 투자 지원 등의 수상자 특전을 제공한다.

공모는 다음 달 12일까지다. 서류심사 결과는 같은 달 26일에 발표된다. 최종 발표 및 시상은 오는 11월12일 서울 마포구 프론트원 대강당(잠정)에서 진행된다.

핀테크포털 홈페이지(www.fintech.or.kr)에서 신청서 양식을 다운로드해 작성 후 이메일(contest@fintech.or.kr)로 제출하면 신청할 수 있다.

