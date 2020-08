[아시아경제(대전) 정일웅 기자] 산림청이 전국 산사태 위기경보 단계를 ‘관심’으로 하향 발령했다.

산림청 산사태예방지원본부는 16일 오전 9시를 기준으로 전국 17개 시·도의 산사태 위기경보를 ‘관심’으로 하향 발령했다고 밝혔다.

산사태 위기경보 하향은 전국에 내려졌던 호우특보와 산사태 예보가 모두 해제되고 53일간 이어진 장마가 종료돼 예상 강수량이 감소, 산사태 발생위험이 줄어든 데 따른 조치다.

산사태 위기 경보는 관심, 주의, 경계, 심각 등 4단계로 나뉜다.

한편 산림청은 지난 13일부터 행정안전부, 지방자치단체, 민간전문가 등과 함께 산림피해를 조사하는 중으로 향후 조사결과를 바탕으로 집중호우로 인한 산림 피해지역의 항구적 복구를 신속히 추진할 계획이다.

