경찰, 광복절 집회 불법행위 본격 수사…구속영장 신청 검토

[아시아경제 이관주 기자] 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 집단감염이 재확산하는 가운데 광복절인 지난 15일 서울 도심에서 강행된 대규모 집회에서 경찰관에게 폭력을 행사하거나 해산 명령에 불응한 혐의로 체포된 이들에 대해 경찰이 본격적인 수사에 착수했다.

서울지방경찰청은 전날 집회에서 공무집행방해와 감염병예방법 위반 등으로 체포된 30명에 대해서 전담수사팀을 꾸려 채증자료를 분석하는 등 혐의 확인 작업을 하고 있다고 16일 밝혔다.

아직 석방된 이들은 없는 상태이며, 죄질이 나쁜 이들에 대해서는 체포시한 48시간 이내에 구속영장 신청도 검토 중인 것으로 알려졌다.

경찰은 집회에 참여한 사랑제일교회 신도들의 감염병예방법 위반 여부에 대해서도 살피고 있다. 이 교회 관련 확진자는 전국적으로 193명까지 늘었다고 서울시가 이날 전했다.

경찰 관계자는 "사랑제일교회가 예정했던 집회 자체는 열리지 않았는데, 그 부분만큼은 시의 금지명령을 준수한 것이라 볼 수 있다"면서도 "이 교회의 일부 신도가 다른 집회에 참여한 점이 불법인지는 검토를 해 봐야 한다"고 했다.

