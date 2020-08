'독립운동 성지' 경북도 광복절 경축식…이철우 "경북을 다시 중심에 세우자"

[아시아경제 영남취재본부 박동욱 기자] 경상북도는 15일 오전 동락관에서 이철우 도지사와 고우현 경북도의회 의장, 임종식 도교육감, 독립유공자 유족 등 300여명이 참석한 가운데 제75주년 광복절 경축식을 열었다.

신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 예방을 고려, 참석인원을 최소화한 이날 경축식은 이동일 광복회 도지부장의 기념사 대독, 독립유공자 정부포상 및 국가상징 선양 유공자 표창 수여, 이철우 도지사의 경축사 등으로 진행됐다.

이철우 도지사는 경축사에서 "어려울 때마다 나라를 지켰던 경북의 DNA가 미증유의 코로나 위기에서도 유감없이 발휘됐으며, 통합신공항을 유치한 경북의 저력이라면 우리 앞에 놓인 수많은 도전을 새로운 도약의 기회로 만들 수 있다"면서 "선조들처럼 뜨거운 열정과 불타는 마음으로 경북을 다시 대한민국의 중심에 세우자"고 역설했다.

이날 독립유공자로 서훈된 고(故) 안상윤·김응수·윤정규·전남출 선생의 유족에게 애국장과 대통령표창 등을 전수해 애국심을 기렸으며, 국가상징 선양 유공자로 선정된 도민과 공무원 9명에게 표창을 수여했다.

한편, 독립유공자로 지정된 1만5931명 중 경북지역 출신이 전국에서 가장 많은 14.2%(2267명)를 차지하고 있다. 경북도내에서는 안동지역 출신이 16.1%에 해당하는 365명으로서 제일 많다. 그 다음으로 영덕(220명), 의성(173명), 청송(116명) 순이다.

