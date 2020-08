합천군 수해 현장 찾은 환경부장관에 문준희 군수 "수자원공사 보상해야"

[아시아경제 영남취재본부 최순경 기자] 조명래 환경부 장관이 박재현 한국수자원공사 사장, 조효섭 낙동강 홍수통제소 소장 등과 함께 15일 경남 합천군 수해 현장을 방문했다.

조 장관은 이날 오전 군청에서 문준의 군수로부터 피해 현황을 보고 받은 뒤 율곡·쌍책면 등 큰 피해를 입은 현장을 둘러봤다.

문준희 군수는 "이번 수해는 합천댐의 홍수 대처능력 부족에 따른 인재이다. 우수기 저수율을 89% 이상 유지하고는 초당 2700t 방류하는 바람에 황강 지류에서 엄청난 피해를 보았다"면서 "수자원공사에서 책임 있는 보상을 해야한다"고 강조했다.

조수일 기획예산실장은 "합천군은 이번 홍수로 축구 경기장 5개 등 공공시설물이 파괴돼 123억 정도 피해를 보았고 전국축구대회, 동계전지훈련 등 차질이 불가피하다"며 "합천은 축구의 메카로 조속히 복구되지 않으면 경제 손실이 엄청나다"고 조속한 복구지원을 요청했다.

조 장관은 이에 대해 "홍수기 동안에 댐관리가 적절했는지 조사를 착수해 기존의 문제점을 찾아 개선해 나가겠다"고 답했다.

영남취재본부 최순경 기자 tkv0122@asiae.co.kr