멀티플렉스 CGV는 압구정 지점 본관이 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 확진자 방문으로 15일 휴업한다고 전했다. 이날 홈페이지에 “코로나19 확진자 방문이 확인돼 임시 휴업을 결정했다”면서 “방역을 마치고 16일부터 정상영업할 예정”이라고 밝혔다. 단 이 지점 신관은 15일에도 정상 영업한다.

