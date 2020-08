박성광♥이솔이 오늘(15일) 결혼…"더 단단해지기를"

[아시아경제 박희은 인턴기자] 개그맨 박성광과 이솔이가 오늘(15일) 결혼식을 올린다.

두 사람은 15일 서울 모처에서 결혼식을 올린다. 결혼식은 가족과 친지가 모인 가운데 비공개로 진행될 예정이다.

앞서 두 사람은 지난 5월2일 결혼식을 올리기로 했으나, 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19)확산을 우려해 결혼식을 박성광의 생일인 8월 15일로 연기한 바 있다.

이솔이는 지난 12일 인스타그램을 통해 결혼식을 앞두고 자신의 소감을 전하기도 했다.

그는 "2020년 1월 웨딩 촬영을 시작으로 두 번의 웨딩 촬영과 한 번의 결혼 연기가 있었다"며 "중요한 날마다 비바람이 함께 했고 다가오는 결혼식도 여전히 비 소식이 있지만, 가만 생각해보니 코로나와 장마와 태풍에도 굳건히 사랑하고 아끼며 큰 결정과 고난들을 탈 없이 헤쳐 나갈 수 있었음에 감사하다"고 전했다.

이어 "여전히 우린 함께이고 더 사랑할 것이고 비온 뒤 땅이 굳는 것처럼 우리도 더 단단해지기를"이라는 소감을 남겼다. 그는 해당 게시물을 통해 웨딩 촬영을 진행하는 두 사람의 모습을 공개하기도 했다.

박성광·이솔이 부부는 오랜 지인으로 알고 지내다 지난해 가을 무렵부터 진지한 만남을 이어왔고 이미 혼인신고를 마친 상태다.

한편 두 사람은 SBS '동상이몽2-너는 내 운명'에 함께 출연 중이다.

박희은 인턴기자 aaa341717@asiae.co.kr