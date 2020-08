광주 코로나19 확진자 2명 추가…기존 ‘깜깜이 확진자’ 접촉자

[아시아경제 호남취재본부 윤자민 기자] 광주지역에서 기존 코로나19 감염자와 접촉한 확진자가 2명 발생했다.

14일 광주광역시에 따르면 이날 30대 여성 A씨와 40대 남성 B씨가 코로나19 확진 판정을 받았다.

221번으로 분류된 A씨는 광주 서구 쌍촌동 주택 거주자로 217번의 접촉자다.

특별한 증상은 현재까지 나타나지 않았다.

서구 농성동 주택에 거주하는 B씨는 222번 확진자로 분류됐다.

민간수탁기관에서 양성 반응이 나와 광주시는 먼저 확진자로 분류하고 광주시보건환경연구원에서 2차 검사를 진행하고 있다. 219번 확진자의 접촉자로 확인됐다.

217번과 219번은 최초 감염경로가 확실하게 밝혀지지 않은 깜깜이 확진자로, 보건 당국은 감염경로 파악에 주력하고 있다.

한편 광주지역 2차 코로나19 유행이 시작된 지난달 27일 이후부터 총 189명이 발생했다.

연령대별로는 10세 미만 5명, 10대 9명, 20대 8명, 30대 15명, 40대 29명, 50대 43명, 60대 46명, 70대 21명, 80대 8명, 90대 5명이다.

지난달 27일부터 현재(14일 오후 6시 기준)까지 일자별로 4→4→3→12→22→6→8→16→7→6→8→15→3→9→5→7→1→1→1→5→0→10→1→0→4→9→2→0→1→0→0→1→0→0→0→1→0→2→1→0→0→0→2→0→0→6→2→2→2명이 확진 판정을 받았다.

