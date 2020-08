[아시아경제 성기호 기자] 금호타이어가 올해 2분기 영업손실 354억원을 기록해 적자전환 했다고 밝혔다.

금호타이어는 14일 공시를 통해 올해 2분기 매출액 4676억원, 당기순손실 517억원을 기록했다고 밝혔다. 매출액은 지난해 동기보다 24.2%가 감소한 것이다. 당기순손실도 지난해 59억7800만원 대비 크게 늘어났다.

금호타이어의 이같은 부진은 신종 코로나바이러스감염증(코로나19)의 전세계적인 영향으로 경기 침체와 소비 심리둔화로 인한 수요 급감이 원인으로 보인다.

성기호 기자 kihoyeyo@asiae.co.kr