[아시아경제 이기민 기자] 구자열 LS 회장이 올해 상반기 보수로 64억9700만원을 받았다.

14일 LS LS 006260 | 코스피 증권정보 현재가 42,400 전일대비 400 등락률 +0.95% 거래량 197,091 전일가 42,000 2020.08.14 15:30 장마감 close 와 LS일렉트릭의 반기보고서에 따르면 구자열 회장이 올해 상반기 급여 12억1700만원, 상여 52억8000만원 등 총 64억9700만원을 수령했다.

이광우 부회장은 상반기 22억4500만원, 남재봉 전무는 퇴직금 등을 포함해 10억400만원, 안원형 부사장 5억5000만원, 한상훈 전무도 5억5900만원의 보수를 받았다.

구자균 LS일렉트릭 회장은 올해 상반기 43억2600만원의 보수를 수령했다. 구자균 회장의 올해 상반기 보수는 급여 11억6200만원, 상여금 31억6100만원, 기타 근로소득 300만원으로 구성돼 있다.

같은 기간 이학성 기술고문은 퇴직금 포함 총 9억6400만원, 남기원 부사장은 5억200만원을 수령했다.

