[아시아경제 이동우 기자] 구광모 LG그룹 회장이 올해 상반기 급여로 58억2400만원을 수령했다.

14일 LG 반기보고서에 따르면 구 회장은 올 상반기 급여 21억8400만원, 상여 36억4000만원을 받았다.

LG는 지난해 회사의 매출액과 영업이익, 회사 기여도 등을 평가해 기준연봉의 최대 150% 수준의 상여금을 지급한다고 설명했다.

2018년 취임한 권영수 부회장은 올 상반기 급여 8억6000만원과 상여금 14억3300만원을 포함해 총 22억9300만원을 수령했다.

