대우조선해양, 2Q 영업익 734억원…전년比 62.3% 감소

[아시아경제 김혜원 기자] 대우조선해양 대우조선해양 042660 | 코스피 증권정보 현재가 25,650 전일대비 650 등락률 +2.60% 거래량 746,232 전일가 25,000 2020.08.14 15:30 장마감 close 은 2분기 연결 재무제표 기준 영업이익이 734억원으로 전년 동기(1948억원) 대비 62.3% 감소했다고 14일 공시했다.

같은 기간 매출액은 1조9658억원으로 전년 동기 대비 8.5% 감소했으며 당기순이익은 515억원으로 64.5% 감소했다.

올해 상반기(1~6월) 누적 기준 영업이익은 3524억원으로 전년 동기(3945억원) 대비 10.7% 감소했다. 매출액은 3조9239억원으로 7.1% 줄었고, 당기순이익은 2940억원으로 13.7% 감소했다.

대우조선해양 측은 "생산성 향상과 원가 절감 활동 등을 통해 상반기에 인도된 선박과 해양 제품에서 이익을 확보해 흑자를 유지할 수 있었다"고 밝혔다.

또 "지난해 연말 대비 전체 부채는 4025억원이 줄었고 부채 비율도 2019년 말 200.3%에서 175.8%로 낮아져 재무 상황이 지속적으로 개선되고 있다"고 전했다.

다만 최근 수주 부진으로 전년 동기 대비 이익률은 떨어졌다. 대우조선해양 관계자는 "철저한 대비책을 세움과 동시에 적극적인 수주 활동으로 일감 확보에 최선을 다하겠다"고 말했다.

김혜원 기자 kimhye@asiae.co.kr