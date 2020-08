“청년 일자리 지원 사업 신청하세요”

[아시아경제 호남취재본부 박기동 기자] 고용노동부(장관 이재갑)가 최근 코로나19 등에 따른 고용시장 악화로 인한 기업 신규채용 위축과 그에 따른 청년 취업기회 축소를 해결하기 위해 ‘청년 디지털 일자리 사업’과 ‘청년 일경험 지원 사업’을 지난달 말부터 실시하고 있다.

코로나19로 힘든 상황에 놓인 기업과 청년 모두를 지원하기 위해 기업이 청년을 신규 채용할 경우 6개월간 임금의 일부를 직접 지원하는 사업으로 기업의 인건비부담 감소를 통해 청년층 신규채용을 촉진, 실질적 고용창출을 지원하는 사업이다. 기업 및 청년들의 관심이 집중되고 있는 것으로 알려졌다.

청년 디지털 일자리 사업의 경우 IT 직무의 청년을 채용할 경우 1인당 최대 월 190만 원, 청년 일경험 지원 사업의 경우 근로시간별 최대 88만 원을 지원한다.

월말 기준 고용보험 피보험자수 5인 이상을 고용하고 있는 중소기업 또는 중견기업이 대상이며, 1인 이상 5인 미만의 기업이라도 벤처기업, 지식서비스산업, 문화콘텐츠산업, 청년 창업기업 등은 지원대상이 된다.

김세진 내일N 광주 전임은 “인력난과 취업난으로 힘들어하는 기업과 청년을 모두 지원하는 이번 사업을 많은 기업과 청년에게 알려주고 싶다”며 많은 기관들의 참여를 독려했다.

