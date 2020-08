[아시아경제 유현석 기자] 반도체·디스플레이 및 태양광 제조장비 전문기업인 주성엔지니어링 주성엔지니어링 036930 | 코스닥 증권정보 현재가 7,250 전일대비 240 등락률 -3.20% 거래량 704,776 전일가 7,490 2020.08.14 15:30 장마감 close 은 2분기 연결기준 매출액 356억원, 영업이익 9억원을 기록했다고 14일 공시했다.

이는 전분기 대비 매출액과 영업이익이 소폭 개선된 것이다. 전방산업 미래 불확실성에 따른 반도체 및 디스플레이 주요 고객사의 투자 지연이 실적 부진의 주요 요인이라고 회사 측은 설명했다.

회사 관계자는 "지속적인 R&D 투자에 따른 신기술 확보 및 고객사 확대 등을 통하여 매출 성장에 노력할 것이며, 상반기 지연되었던 반도체 및 디스플레이 고객사들의 설비투자가 하반기에 재개될 경우 점진적으로 실적이 개선될 것"이라고 말했다.

