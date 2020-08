[아시아경제 문제원 기자] 신임 새만금개발청 청장에 양충모 전 기획재정부 재정관리관(57)이 임명됐다.

양 청장은 전북 남원 출신으로 전라고와 연세대 경제학과를 졸업하고 미국 듀크대 대학원 공공정책학 석사를 취득했다. 1991년 행정고시 34회로 공직에 입문했다.

새만금개발청 기획조정관, 기획재정부 성장전략정책관·공공정책국장·재정관리관 등의 보직을 역임했다.

예산·재정·공공정책 분야에서 전문성을 갖췄다고 평가받는다.

양 청장은 "그간의 공직생활의 경험을 살려 새만금 사업이 성공적으로 추진될 수 있도록 최선을 다하겠다"고 말했다.

문제원 기자 nest2639@asiae.co.kr