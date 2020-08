[아시아경제 금보령 기자] 다원시스 다원시스 068240 | 코스닥 증권정보 현재가 22,050 전일대비 50 등락률 +0.23% 거래량 722,740 전일가 22,000 2020.08.14 14:18 장중(20분지연) close 가 상반기 연결 기준 사상 최대 실적을 달성했다.

다원시스는 상반기 누적 연결 기준 매출액이 1286억원, 영업이익이 121억원, 순이익이 114억원이라고 14일 공시했다. 이는 전년 동기 대비 매출액 70%, 영업이익 161%, 당기순이익 124% 증가한 수치다.

다원시스 관계자는 "올해에도 약 2500억원 규모의 전동차 사업을 추가 수주하며 어려운 대내외 환경에서도 반기 말 기준 1조800억원 규모의 안정적인 수주잔고를 기반으로 성장세가 지속되고 있다"며 "정읍 생산기지가 준공함에 따라 2배 이상 규모의 성장 동력을 추가로 확보해 매출 성장세는 더욱 가속화될 것으로 전망된다"고 설명했다.

