현직 검사 상해 혐의로 입건

술 취해 택시 문 열려다 저지하자 폭행

[아시아경제 이정윤 기자] 술에 취해 택시기사의 얼굴을 때리고 어깨를 깨문 현직 검사가 경찰에 체포됐다.

서울 서초경찰서는 14일 상해 혐의로 이모(36)씨를 입건했다고 밝혔다. 이씨는 인천지검 부천지청 소속으로 대검찰청에서 파견근무를 하던 평검사인 것으로 확인됐다.

이씨는 이날 0시 40분께 서초나들목 부근에서 주행 중이던 택시 문을 열려고 해 이를 택시기사 A(60)가 저지하자 얼굴을 가격하고 어깨를 깨문 혐의를 받는다.

경찰은 이씨를 현행범으로 체포했으나 진술하기 어려운 상태여서 일단 귀가시키고 조만간 다시 불러 조사할 방침이다.

