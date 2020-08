글로벌텍스프리, 반기 순이익 34억원…"전년 동기 대비 흑자전환"

[아시아경제 유현석 기자] 국내 택스리펀드 1위 기업인 글로벌텍스프리 글로벌텍스프리 204620 | 코스닥 증권정보 현재가 2,905 전일대비 25 등락률 +0.87% 거래량 1,008,029 전일가 2,880 2020.08.14 13:27 장중(20분지연) close (GTF)는 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 여파로 연결기준 올해 반기 영업손실 51억3312만원, 당기순이익은 전년 동기 대비 흑자전환 했다고 14일 밝혔다.

같은 기간 매출액은 91억 5940만원으로 전년 동기 대비 67.4% 감소했다. 코로나19 영향으로 반기 외래관광객이 전년 동기 대비 74.7% 감소(214만명)했기 때문으로 파악된다. 다만 당기순이익은 영업외수익인 금융자산평가이익 67억3613만원, 파생상품평가이익 37억3972만원이 발생하면서 34억2998만원을 기록했다.

강진원 GTF 대표는 “어려운 상황이지만 코로나19 이후 상황을 대비해 철저한 비용 관리 및 업계 내 시장점유율 확대에 힘쓰고 있다”며 “손실 최소화와 함께 800억원 규모의 현금유동성을 활용한 신규 수익사업 모색에도 전사적으로 역량을 집중하고 있다”고 전했다.

현재 코로나19가 펜데믹으로 번지면서 세계 각국이 패닉 상태에 빠졌지만 우리나라는 적극적인 방역 조치와 초기 대응으로 코로나19 모범 국가로 인식되고 있다. 다른 국가와 비교해 안전한 국가 이미지와 더불어 아세안을 넘어 전세계적인 한류 시장의 성장으로 인하여 펜데믹 이후 방한 외국인관광객은 빠르게 회복될 것으로 기대하고 있다.

