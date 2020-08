정부가 14일 행정안전부 차관에 이재영 행안부 정부혁신조직실장(사진)을 임명했다.

이 신임 차관은 1966년생으로 광주 진흥고등학교와 한양대학교 법학과를 졸업한 후 영국 엑시터대에서 행정학 석사를 받았다.

행정고시(32회)로 공직에 입문한 뒤 행안부 정책기획관, 전라남도 행정부지사, 행안부 정부청사관리본부장 등을 거쳐 최근까지 정부혁신조직실장을 맡아왔다.

조인경 기자 ikjo@asiae.co.kr