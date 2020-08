[아시아경제 이관주 기자] 경찰청은 광복절 연휴 기간 안전한 고속도로 환경 조성을 위해 '고속도로 합동단속팀'을 편성·운영한다고 14일 밝혔다.

운영 기간은 이날부터 임시 공휴일로 지정된 17일까지다. 합동단속팀은 경찰과 한국도로공사, 한국교통안전공단 등 총 217명으로 꾸려졌다.

합동단속팀은 암행순찰차, 드론, 자동차안전단속차 등을 활용해 휴가철 주요 노선인 경부·영동·서울양양·서해안고속도로 등에서 난폭운전, 갓길운행 등 법규 위반행위를 중심으로 이동식 단속활동을 전개한다. 특히 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 예방과 경찰관 안전 확보를 위해 영상단속 위주로 진행할 계획이다.

경찰 관계자는 "연휴기간 교통량이 많은 주요 고속도로에서 유관기관 합동으로 단속팀을 운영해 안전한 고속도로 환경을 만들겠다"고 말했다.

